В Старобельске оккупанты похищают людей, которых подозревают в поддержке Украины — Генштаб
Не прекращаются случаи насильственного похищения гражданского населения российскими оккупантами на временно захваченных территориях Украины.
В частности, в Старобельске Луганской области войска РФ организовывают обыски мест проживания граждан, которых подозревают в поддержке Украины, и вывозят людей в неизвестном направлении, без возврата. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль Бахмут, продолжаются ожесточенные бои.
В течение суток РФ вела безуспешные наступательные действия в районе восточнее населенного пункта Богдановка и возле Хромового. Подразделения Сил обороны Украины отбили около 20 вражеских атак на этом участке фронта.
На Авдеевском и Марьинском направлениях армия РФ ведет наступательные действия в районах Новокалиново, Бердичев, Авдеевки, Северного и Марьинки Донецкой области, однако не имеет успеха.
По данным Генштаба, самые ожесточенные бои на этом участке фронта продолжаются за Авдеевку и Марьинку, где было отбито более 10 вражеских атак.