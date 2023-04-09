Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна / Общество

В Старобельске оккупанты похищают людей, которых подозревают в поддержке Украины — Генштаб

Юля Захарченко, редактор ленты
російські військові
Фото: Минобороны

Не прекращаются случаи насильственного похищения гражданского населения российскими оккупантами на временно захваченных территориях Украины.

В частности, в Старобельске Луганской области войска РФ организовывают обыски мест проживания граждан, которых подозревают в поддержке Украины, и вывозят людей в неизвестном направлении, без возврата. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль Бахмут, продолжаются ожесточенные бои.

Сейчас смотрят

В течение суток РФ вела безуспешные наступательные действия в районе восточнее населенного пункта Богдановка и возле Хромового. Подразделения Сил обороны Украины отбили около 20 вражеских атак на этом участке фронта.

На Авдеевском и Марьинском направлениях армия РФ ведет наступательные действия в районах Новокалиново, Бердичев, Авдеевки, Северного и Марьинки Донецкой области, однако не имеет успеха.

По данным Генштаба, самые ожесточенные бои на этом участке фронта продолжаются за Авдеевку и Марьинку, где было отбито более 10 вражеских атак.

Читайте
Украинские военные уничтожили редкую российскую станцию Репешок — появилось видео

Источник: Генштаб ВСУ
Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка