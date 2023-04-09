В Старобельске оккупанты похищают людей, которых подозревают в поддержке Украины — Генштаб

Апрель, 09 в 19:37

Не прекращаются случаи насильственного похищения гражданского населения российскими оккупантами на временно захваченных территориях Украины.

В частности, в Старобельске Луганской области войска РФ организовывают обыски мест проживания граждан, которых подозревают в поддержке Украины, и вывозят людей в неизвестном направлении, без возврата. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль Бахмут, продолжаются ожесточенные бои.

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В течение суток РФ вела безуспешные наступательные действия в районе восточнее населенного пункта Богдановка и возле Хромового. Подразделения Сил обороны Украины отбили около 20 вражеских атак на этом участке фронта.

На Авдеевском и Марьинском направлениях армия РФ ведет наступательные действия в районах Новокалиново, Бердичев, Авдеевки, Северного и Марьинки Донецкой области, однако не имеет успеха.

По данным Генштаба, самые ожесточенные бои на этом участке фронта продолжаются за Авдеевку и Марьинку, где было отбито более 10 вражеских атак.