У Старобільську окупанти викрадають людей, яких підозрюють у підтримці України – Генштаб

Квітень, 09 в 19:37

Не припиняються випадки насильницького викрадення цивільного населення російськими окупантами на тимчасово захоплених територіях України.

Зокрема, у Старобільську Луганської області війська РФ організовують обшуки місць проживання громадян, яких підозрюють у підтримці України, та вивозять людей у невідомому напрямку, без повернення. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії, намагається взяти під повний контроль Бахмут, тривають запеклі бої.

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Протягом доби РФ вела безуспішні наступальні дії в районі східніше населеного пункту Богданівка та біля Хромового. Підрозділи Сил оборони України відбили близько 20 ворожих атак на цій ділянці фронту.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках армія РФ веде наступальні дії в районах Новокалинового, Бердичів, Авдіївки, Сєверного та Мар’їнки Донецької області, проте не має успіху.

За даними Генштабу, найзапекліші бої на цій ділянці фронту тривають за Авдіївку та Мар’їнку, де було відбито понад 10 ворожих атак.