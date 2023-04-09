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Украинские военные уничтожили редкую российскую станцию Репешок — появилось видео

Юля Захарченко, редактор ленты
Украинские военные уничтожили редкую российскую станцию Репешок — появилось видео

Украинские военные уничтожили редкую российскую радиолокационную станцию обнаружения беспилотников Репешок точным ударом из гаубицы М777.

Об этом сообщает Оперативное командование Север. В сообщении говорится, что цель удалось уничтожить прицельным выстрелом.

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РЛС Репешок — это российская радиолокационная станция обнаружения беспилотников, которая находится на вооружении у оккупантов с 2022 года. По данным на январь 2023 года, россияне создали только 11 таких станций.

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