На чотирьох напрямках одночасно йде наступ: Маляр про бої на Донбасі

Квітень, 10 в 18:50

На Мар’їнському, Лиманському, Авдіївському та Бахмутському напрямках тривають запеклі бойові дії. Армія РФ намагається атакувати та просуватися далі на територію України, проте ворогу не вдається досягти запланованих цілей.

Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі національного інформаційного телемарафону Єдині новини.

– Ми оперуємо тією інформацією, яка в нас є від Генерального штабу, оперативно-стратегічних угруповань, які воюють на фронтах, і від Головного управління розвідки. Сьогодні тенденція подій така, що епіцентр бойових дій залишається на сході. І ворог там наступає на декількох напрямках, не лише на Бахмутському. На чотирьох напрямках одночасно зараз іде наступ – це Мар’їнський, Лиманський, Авдіївський і Бахмутський. І треба сказати, що запеклі бої точаться практично скрізь, особливо в Мар’їнці та Авдіївці. Там дуже гаряче. І Бахмут ми обговорюємо постійно – дійсно, дуже гаряче. Треба сказати, що на Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському у ворога взагалі не вдається досягти поставлених цілей, але бої там дуже гарячі. Щодо Бахмуту та Бахмутського напрямку – там охоплено не лише місто боями, а й передмістя, – розповіла вона.

Заступниця міністра оборони зазначила, що зараз триває інформаційна війна. Вона також прокоментувала витік ймовірних секретних документів у Пентагоні.

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