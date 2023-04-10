Действуем спокойно и системно: Данилов о планах Сил обороны Украины по контрнаступлению

Апрель, 10 в 17:40

Контрнаступление воинов ВСУ происходит фактически ежедневно, а информационный ажиотаж вокруг чувствительной темы работает не на пользу планам Сил обороны Украины.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. По его мнению, не нужно ждать конкретных дат.

— Украинское контрнаступление происходит каждый день. Не ждем волшебных дат, действуем спокойно, системно и последовательно уничтожаем российских оккупантов. Информационный ажиотаж – не на пользу планам Сил обороны Украины, — отметил Данилов.

В последние дни украинцы и весь мир активно обсуждают будущее контрнаступление ВСУ, с помощью которого планируют полностью освободить временно оккупированные территории, в частности, Запорожскую, Херсонскую, Луганскую, Донецкую области и Крымский полуостров.