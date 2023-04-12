Волатильность криптовалюты: идеальная ситуация для скальперов

Криптовалютный рынок всегда выделялся своей волатильностью, что дает трейдерам возможность использовать различные стратегии для получения прибыли.

В 2023 году одной из наиболее популярных стратегий для освоения инвесторами и новичками является скальпинг. Почему? Дело в том, что этот метод торговли особенно уместен в ситуации, когда крипторынок почти не двигается.

Скальпинг фокусируется на краткосрочных всплесках волатильности криптовалюты и позволяет трейдеру зарабатывать даже на минимальном движении цены.

Скальп-трейдинг связан с относительно низкими рисками и обеспечивает получение быстрого дохода. Для этого скальперы совершают чрезвычайно краткосрочные сделки.

Типичная сделка длится от нескольких секунд до 15 мин. Таким образом, трейдеры могут совершать более 100 сделок в день и накапливать ощутимый доход.

Какими инструментами должен обладать скальпер?

Скальперы обычно используют торговых ботов, чтобы ускорить размещение своих сделок. Ручной процесс занимает слишком много времени, а основой скальпинга все же является скорость. Таким образом, те, кто торгует с использованием программного обеспечения, постоянно лидируют.

Также важными инструментами скальпера являются индикаторы. Это алгоритмы, позволяющие уловить сигнал, выбрать лучшее время для вхождения рынка и получения прибыли.

По данным WunderTrading, чтобы овладеть искусством биржевой торговли, необходимо совершить 100 тыс. сделок. Если среднесрочному трейдеру на осуществление такого количества сделок понадобятся годы, то скальперу это под силу за несколько месяцев.

Чтобы добиться успеха, скальперам необходимо уметь быстро реагировать на изменения цен, а также иметь доступ к вероятным рыночным данным и надежным службам выполнения сделок.

Это требует от трейдеров глубокого понимания технического анализа, который позволяет выявлять прибыльные возможности на рынках криптовалюты и действовать на них раньше, чем кто-либо другой.

Согласно данным Іnvestopedia, скальпинг выбирают именно инвесторы, которые предпочитают более быстрые действия, имеют большие объемы капитала для размещения или имеют большие способности к техническому анализу.

Как оптимизировать процесс освоения скальпинга?

Учитывая довольно высокие требования, скальпинг может показаться слишком сложным методом. Даже опытному скальперу необходимо всегда держать руку на пульсе и обновлять свои знания.

Однако для того, чтобы этот процесс был более приятным и мотивированным, криптоэнтузиасты объединяются в криптосообщества. В группе единомышленников и наставников значительно легче получать новые знания, поддержку и достигать высоких результатов.

В Европе одной из крупнейших и эффективных криптосообществ является Crypto Crew, основанная 22 декабря 2021 года четырьмя украинцами.

Объединившись с трейдерами, они создали продуманную экосистему всестороннего развития в мире криптовалют, в том числе и в сфере скальпинга.

Экосистема Crypto Crew сочетает в себе нетворкинг, аналитику и инвест-идеи, разбор монет и NFT, обучение, встречи вживую, работу с менторами, онлайн-трансляции и стримы.

Что касается обучения, в рамках сообщества в январе 2023 года был запущен бесплатный курс который прошло более 30 тыс. украинцев.

В настоящее время в Crypto Crew уже доступны курсы по NFT и Trader Smart Money. Вместе с этим, Crypto Crew анонсировал новый курс скальпинг, разработанный специально для тех, кто желает получить максимальную прибыль в кратчайшее время и в периоды волатильности на рынке.

Поэтому, если вы чувствуете себя уверенно и готовы заняться настоящим трейдерским искусством, то скальпирование — хороший выбор. Однако в данном контексте очень важно основывать свою уверенность на системных знаниях и вероятной информации.

Независимо от того, начинающий вы или опытный трейдер, стоит иметь четкое понимание рыночных тенденций, использовать правильные инструменты и стратегии. Помочь в этом может качественное обучение и криптосообщества с хорошей репутацией.

Источники: Bybit Learn, Exness

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