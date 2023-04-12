Волатильність криптовалют: ідеальна ситуація для скальперів

Криптовалютний ринок завжди виділявся своєю волатильністю, що забезпечує трейдерам можливість використовувати різноманітні стратегії для отримання прибутку.

У 2023 році однією із найбільш популярних стратегій для освоєння інвесторами та новачками є скальпінг. Чому? Річ у тім, що цей метод торгівлі особливо доречний у ситуації, коли крипторинок майже не рухається.

Скальпінг фокусується на короткострокових сплесках волатильності криптовалюти та дозволяє трейдеру заробляти навіть на мінімальному русі ціни.

Скальп-трейдинг пов’язаний із відносно низькими ризиками та забезпечує отримання швидкого доходу. Для цього скальпери здійснюють надзвичайно короткострокові угоди.

Типова угода триває від кількох секунд до 15 хв. Таким чином, трейдери можуть здійснювати понад 100 угод на день і накопичувати відчутний дохід.

Якими інструментами має володіти скальпер?

Зазвичай скальпери використовують торгових ботів, щоб пришвидшити розміщення своїх угод. Ручний процес займає занадто багато часу, а основою скальпінгу все ж таки є швидкість. Тож ті, хто торгує з використанням програмного забезпечення, постійно лідирують.

Також важливими інструментами скальпера є індикатори. Це алгоритми, що дозволяють вловити сигнал, вибрати найкращий час для входження ринку та отримання прибутку.

За даними WunderTrading, щоб опанувати мистецтво біржової торгівлі, необхідно здійснити 100 тис. угод. Якщо середньостроковому трейдеру на здійснення такої кількості угод знадобляться роки, то скальперу це під силу за кілька місяців.

Щоб досягти успіху, скальперам необхідно вміти швидко реагувати на зміни цін, а також мати доступ до вірогідних ринкових даних і надійних служб виконання угод.

Це вимагає від трейдерів глибокого розуміння технічного аналізу, який дозволяє виявляти прибуткові можливості на ринках криптовалюти та діяти на них раніше, ніж будь-хто інший.

Згідно з даними Іnvestopedia, скальпінг обирають саме інвестори, які віддають перевагу швидшим діям, мають більші обсяги капіталу для розміщення або мають більші здібності до технічного аналізу.

Як оптимізувати процес освоєння скальпінгу?

Зважаючи на досить високі вимоги, скальпінг може здатися надто складним методом. Навіть досвідченому скальперу необхідно завжди тримати руку на пульсі та оновлювати свої знання.

Однак для того, щоб цей процес був більш приємним та вмотивованим, криптоентузіасти об’єднуються в криптоспільноти. У групі однодумців та наставників значно легше отримувати нові знання, підтримку та досягати високих результатів.

У Європі однією з найбільших та найефективніших криптоспільнот є Crypto Crew, заснована 22 грудня 2021 року чотирма українцями.

Об’єднавшись із трейдерами, вони створили продуману екосистему всебічного розвитку у світі криптовалют, у тому числі й у сфері скальпінгу.

Екосистема Crypto Crew поєднує в собі нетворкінг, аналітику та інвест-ідеї, розбір монет та NFT, навчання, зустрічі наживо, роботу з менторами, онлайн-трансляції та стріми.

Щодо навчання, в рамках спільноти в січні 2023 року був запущений безплатний курс який пройшло понад 30 тис. українців.

Наразі у Crypto Crew вже доступні курси з NFT та Trader Smart Money. Разом із цим, Crypto Crew анонсував новий курс Скальпінг, розроблений спеціально для тих, хто бажає здобути максимальний прибуток у найкоротший час та в періоди волатильності на ринку.

Тож, якщо ви почуваєтеся впевнено і готові зайнятися справжнім трейдерським мистецтвом, то скальпування — гарний вибір. Однак у даному контексті дуже важливо базувати свою впевненість на системних знаннях та вірогідній інформації.

Незалежно від того, початківець ви чи досвідчений трейдер, варто мати чітке розуміння ринкових тенденцій, використовувати правильні інструменти та стратегії. Допомогти у цьому може якісне навчання та криптоспільноти з гарною репутацією.

Джерела: Bybit Learn, Exness

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