Если мир выберет позорный мир, то получит новую войну с Четвертым рейхом РФ — Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отреагировал на ужасное видео, на котором российские военные казнят украинского военнопленного и сравнил современную Россию с Третьим рейхом.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Данилов отметил, что формулу победы Украины и демократии можно обсуждать, но формула поражения известна.

– История учит: никакой полной и безусловной капитуляции агрессора. Оставьте Третий рейх в границах до 1941 года с аннексированными и оккупированными территориями Австрии, Чехословакии, Польши, Франции. Пригласите Гитлера в ООН на заседание Совбеза. Легитимизируйте фашистскую власть и восстановите business as usual с поставщиками Вермахта, – написал он.

Секретарь СНБО иронически предложил оставить за скобками уничтоженные города, геноцид, террор, пытки, тысячи убитых, среди которых — сотни невинных детей и разрушенные судьбы.

— И дальше продолжайте жать руку Путину на различных саммитах, встречах и переговорах. Если мир выберет позорный мир, он получит новую войну с российским Четвертым рейхом, — отметил Данилов.

Ранее мы рассказывали, что Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине заявила, что видео с казнью украинского военнопленного россиянами не является единичным случаем.

Фото: СНБО

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