Це не перший випадок. В ООН обурені кадрами страти українського військового
Моніторингова місія ООН із прав людини в Україні заявила, що відео зі стратою українського військовополоненого росіянами не є поодиноким випадком.
Про це йдеться у повідомленні на сайті організації.
В ООН обурені особливо жахливими відео, розміщеними в соціальних мережах 11 квітня.
– На одному з відео показано жорстоку страту людини, яка, мабуть, є українським військовополоненим, а на іншому – понівечені тіла, ймовірно, українських військовослужбовців. На жаль, це не поодинокий випадок, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що у нещодавніх звітах місія фіксувала низку серйозних порушень міжнародного гуманітарного права, зокрема щодо полонених.
– Ці останні порушення також мають бути належним чином розслідувані, а винні – притягнуті до відповідальності, – резюмували в ООН.
Нагадаємо, вчора в мережі з’явилося відео з обезголовленням, ймовірно, українського військового.
На відео, яке триває півтори хвилини, можна побачити, як люди у військовій формі з білими стрічками (знак, який використовують окупанти для ідентифікації своїх військ в Україні) обезголовлюють живу людину, яка має форму з українськими знаками розпізнавання.
Служба безпеки України розпочала досудове розслідування цього воєнного злочину.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що ніхто не зрозуміє, якщо лідери країн ЄС не відреагують на побачене.