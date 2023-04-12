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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Це не перший випадок. В ООН обурені кадрами страти українського військового

Генсек ООН Антоніу Гутерріш
Фото: Depositphotos

Моніторингова місія ООН із прав людини в Україні заявила, що відео зі стратою українського військовополоненого росіянами не є поодиноким випадком.

Про це йдеться у повідомленні на сайті організації.

В ООН обурені особливо жахливими відео, розміщеними в соціальних мережах 11 квітня.

– На одному з відео показано жорстоку страту людини, яка, мабуть, є українським військовополоненим, а на іншому – понівечені тіла, ймовірно, українських військовослужбовців. На жаль, це не поодинокий випадок, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у нещодавніх звітах місія фіксувала низку серйозних порушень міжнародного гуманітарного права, зокрема щодо полонених.

– Ці останні порушення також мають бути належним чином розслідувані, а винні – притягнуті до відповідальності, – резюмували в ООН.

Нагадаємо, вчора в мережі з’явилося відео з обезголовленням, ймовірно, українського військового.

На відео, яке триває півтори хвилини, можна побачити, як люди у військовій формі з білими стрічками (знак, який використовують окупанти для ідентифікації своїх військ в Україні) обезголовлюють живу людину, яка має форму з українськими знаками розпізнавання.

Служба безпеки України розпочала досудове розслідування цього воєнного злочину.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ніхто не зрозуміє, якщо лідери країн ЄС не відреагують на побачене.

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Війна в Україні, ЗСУ, ООН, Російська агресія, Страта, Україна
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