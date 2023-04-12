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Суспільство
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Якщо світ обере ганебний мир, то отримає нову війну з Четвертим рейхом РФ – Данілов

Олексій Данілов

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов відреагував на жахливе відео, на якому російські військові страчують українського військовополоненого, та порівняв сучасну Росію із Третім рейхом.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Данілов зазначив, що формулу перемоги України і демократії можна обговорювати, але формула поразки відома.

– Історія вчить: ніякої повної та безумовної капітуляції агресора. Залиште Третій рейх у кордонах до 1941 року з анексованими й окупованими територіями Австрії, Чехословаччини, Польщі, Франції. Запросіть Гітлера в ООН на засідання Радбезу. Легітимізуйте фашистську владу і відновіть business as usual з постачальниками Вермахту, – написав він.

Секретар РНБО іронічно запропонував залишити за дужками знищені міста, геноцид, терор, катування, тисячі вбитих, серед яких – сотні безневинних дітей та зруйновані долі.

– І далі продовжуйте тиснути руку Путіну на різноманітних самітах, зустрічах і перемовинах. Якщо світ обере ганебний мир, він отримає нову війну з російським Четвертим рейхом, – зазначив Данілов.

Раніше ми розповідали, що Моніторингова місія ООН із прав людини в Україні заявила, що відео зі стратою українського військовополоненого росіянами не є поодиноким випадком.

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Війна в Україні

Фото: РНБО

Війна в Україні, Володимир Путін, Олексій Данілов, РНБО, Російська агресія
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