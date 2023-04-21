Молниеносная реакция. YouTube удалил ролики ЧВК Вагнера и каналы, которые их распространяют

YouTube отреагировал на обращение Министерства культуры Украины относительно размещения на видеоресурсе рекламы ЧВК Вагнера, удалив ролики с более чем 1 млн просмотров и каналы, которые их распространяли.

Об этом в своем Telegram сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

– YouTube отреагировал молниеносно, удалив видеоролики Вагнера с более 1 млн просмотров и каналы, которые их распространяли. Спасибо партнерам за оперативность, – написал он.

Ткаченко отметил, если кто-то увидит на YouTube видео с вагнеровцами, может отправить ссылку на почту — stoprussianpropaganda@mkip.gov.ua, и Минкульт будет оперативно обращать на них внимание YouTube.

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