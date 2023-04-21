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Суспільство
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Мінкульт звернувся до YouTube з проханням заблокувати рекламу ПВК Вагнера

Олександр Ткаченко
Фото: УНІАН

Кремлівські технологи через відеохостинги популяризують російських військових формувань, зокрема – ПВК Вагнер. Тому Мінкульт звернувся до YouTube з проханням заблокувати рекламу незаконних формувань.

Про це у своєму Telegram повідомляє міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

– Такі IT-гіганти як TikTok чи YouTube, попри наявність досить жорсткої редакційної політики, слугують для росіян ефективними рекламними майданчиками для масштабування, “омолодження” аудиторії й вербування нових найманців для війни в Україні, – пише міністр. 

Ткаченко зазначає, що YouTube завжди наголошував, що його редакційна політика передбачає блокування шкідливого контенту та каналів, які його поширюють. Тому він звернувся з офіційним листом до головного виконавчого директора YouTube, LLC Ніла Мохана з проханням вжити конкретних заходів для моніторингу та припинення інтернет-діяльності Вагнера. 

– Україна вдячна за неупереджену роль, яку YouTube відіграє у висвітленні агресії РФ проти України до сьогодні. Водночас ми вважаємо абсолютно неприпустимим факт, коли найбільший у світі відеохостинг дозволяє безперешкодно рекламуватися на своєму майданчику транснаціональній злочинній організації, якою Вагнер офіційно визнано в США, Великобританії та ЄС, – наголошує  міністр культури.

За його словами, прояви російської гібридної війни необхідно припиняти якомога швидше задля стабільності демократичного світу. 

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TikTok, YouTube, Мінкульт, Олександр Ткаченко, ПВК Вагнера, Російська агресія
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