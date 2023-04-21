Блискавична реакція. YouTube видалив ролики ПВК Вагнера та канали, що їх розповсюджують

YouTube відреагував на звернення міністерства культури України, щодо розміщення на відеоресурсі реклами ПВК Вагнера, видаливши ролики з понад одним мільйоном переглядів і канали, що їх розповсюджували.

Про це у своєму Telegram повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

– YouTube відреагував блискавично, видаливши відеоролики Вагнера з понад 1 мільйоном переглядів і канали, що їх розповсюджували. Дякую партнерам за оперативність, – написав він.

Ткаченко зазначив, якщо хтось побачить на YouTube відео з вагнерівцями, може відправити посилання на пошту – stoprussianpropaganda@mkip.gov.ua і Мінкульт буде оперативно звертати на них увагу YouTube.

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