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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Блискавична реакція. YouTube видалив ролики ПВК Вагнера та канали, що їх розповсюджують

YouTube
Фото: Depositphotos

YouTube відреагував на звернення міністерства культури України, щодо  розміщення на відеоресурсі реклами ПВК Вагнера, видаливши ролики з понад одним мільйоном переглядів і канали, що їх розповсюджували. 

Про це у своєму Telegram повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

– YouTube відреагував блискавично, видаливши відеоролики Вагнера з понад 1 мільйоном переглядів і канали, що їх розповсюджували. Дякую партнерам за оперативність, – написав він. 

Ткаченко зазначив, якщо хтось побачить на YouTube відео з вагнерівцями, може відправити посилання на пошту –  stoprussianpropaganda@mkip.gov.ua і Мінкульт буде  оперативно звертати на них увагу YouTube.

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YouTube, Мінкульт, Олександр Ткаченко, ПВК Вагнера, Російська агресія
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