Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
Блискавична реакція. YouTube видалив ролики ПВК Вагнера та канали, що їх розповсюджують
YouTube відреагував на звернення міністерства культури України, щодо розміщення на відеоресурсі реклами ПВК Вагнера, видаливши ролики з понад одним мільйоном переглядів і канали, що їх розповсюджували.
Про це у своєму Telegram повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.
– YouTube відреагував блискавично, видаливши відеоролики Вагнера з понад 1 мільйоном переглядів і канали, що їх розповсюджували. Дякую партнерам за оперативність, – написав він.
Ткаченко зазначив, якщо хтось побачить на YouTube відео з вагнерівцями, може відправити посилання на пошту – stoprussianpropaganda@mkip.gov.ua і Мінкульт буде оперативно звертати на них увагу YouTube.
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