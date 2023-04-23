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Общество
Юля Захарченко, редактор ленты

Оккупанты планируют эвакуацию из Энергодара: мэр Мелитополя назвал даты

проросійські окупанти
Фото: Getty Images

На временно оккупированных территориях Запорожской области российская армия готовится к обороне и эвакуации местных жителей. В Энергодаре она запланирована ориентировочно на 5 мая.

Об этом заявил городской глава Мелитополя Иван Федоров в эфире национального информационного телемарафона Единые новости.

— У врага — паника, он готовится к обороне оккупированной части Запорожской области. С другой стороны, они готовятся к выходу из временно оккупированной территории, — считает мэр Мелитополя.

Федоров отметил, что на территории населенных пунктов, расположенных неподалеку от фронта, российские оккупанты начали готовиться к эвакуации.

— Например, в Энергодаре они раздают листовки и собирают анкеты детей, которые будут эвакуироваться. Эвакуацию они наметили примерно на 5-е числа мая. В населенных пунктах вблизи Токмака ездят российские машины с громкоговорителями и делают объявления, рекомендуют эвакуироваться в Мелитополь или Крым, — рассказал мэр.

По словам городского главы, пока речь не идет об эвакуации местного населения в Мелитополе, где оккупанты наоборот усиливают позиции российской армии.

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Война в Украине, Енергодар, Запорожская область, Крым, Мелітополь
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