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Общество
Юля Захарченко, редактор ленты

Украинские военные сбили вражеский вертолет Ми-24 и четыре дрона — Генштаб

Українські військові
Фото: Генштаб ВСУ

Украинские защитники сбили российский вертолет Ми-24 и четыре беспилотника, среди которых два пытались разведать позиции воинов ВСУ.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ. Однако в сообщении не уточняется, на каких направлениях украинские военные ликвидировали российскую технику.

— Хорошие вечерние новости. Сегодня наши воины сбили один вражеский вертолет Ми-24 и четыре беспилотника (два разведывательных — Орлан-10 и Zala, а также два дрона-камикадзе типа Ланцет). Выстоим и победим, — отмечают в Генштабе ВСУ.

По данным Генштаба, авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии ударили по трем районам сосредоточения живой силы и складу боеприпасов врага.

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Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, ВСУ, літаки РФ, українські військові
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