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Суспільство
Юля Захарченко, редакторка стрічки

Окупанти планують евакуацію з Енергодара: мер Мелітополя назвав дати

проросійські окупанти
Фото: Getty Images

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області російська армія готується до оборони та евакуації місцевих жителів. В Енергодарі вона запланована орієнтовно на 5 травня.

Про це заявив міський глава Мелітополя Іван Федоров в ефірі національного інформаційного телемарафону Єдині новини.

– У ворога – паніка, він готується до оборони окупованої частини Запорізької області. З іншого боку, вони готуються до виходу з тимчасово окупованої території, – вважає мер Мелітополя.

Федоров зазначив, що на території населених пунктів, розташованих неподалік від фронту, російські окупанти розпочали готуватися до евакуації.

– Наприклад, в Енергодарі вони роздають листівки й збирають анкети дітей, які евакуюватимуться. Евакуацію вони намітили приблизно на 5-ті числа травня. У населених пунктах поблизу Токмака їздять російські автівки з гучномовцями й роблять оголошення, рекомендують евакуюватися до Мелітополя або Криму, – розповів мер.

За словами міського глави, поки не йдеться про евакуацію місцевого населення в Мелітополі, де окупанти навпаки посилюють позиції російської армії.

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Війна в Україні, Енергодар, Запорізька область, Крим, Мелітополь
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