Українські військові збили ворожий гелікоптер Мі-24 та чотири дрони – Генштаб
Українські захисники збили російський гелікоптер Мі-24 та чотири безпілотники, серед яких два намагалися розвідати позиції воїнів ЗСУ.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Однак у повідомленні не уточнюється, на яких напрямках українські військові ліквідували російську техніку.
– Гарні вечірні новини. Сьогодні наші воїни збили один ворожий гелікоптер Мі-24 та чотири безпілотники (два розвідувальних – Орлан-10 та Zala, а також два дрони-камікадзе типу Ланцет). Вистоїмо і переможемо, – наголошують у Генштабі ЗСУ.
За даними Генштабу, авіація Сил оборони України за добу завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії вдарили по трьох районах зосередження живої сили та складу боєприпасів ворога.