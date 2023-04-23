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Суспільство
Юля Захарченко, редакторка стрічки

Українські військові збили ворожий гелікоптер Мі-24 та чотири дрони – Генштаб

Українські військові
Фото: Генштаб ЗСУ

Українські захисники збили російський гелікоптер Мі-24 та чотири безпілотники, серед яких два намагалися розвідати позиції воїнів ЗСУ.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Однак у повідомленні не уточнюється, на яких напрямках українські військові ліквідували російську техніку.

– Гарні вечірні новини. Сьогодні наші воїни збили один ворожий гелікоптер Мі-24 та чотири безпілотники (два розвідувальних – Орлан-10 та Zala, а також два дрони-камікадзе типу Ланцет). Вистоїмо і переможемо, – наголошують у Генштабі ЗСУ.

За даними Генштабу, авіація Сил оборони України за добу завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії вдарили по трьох районах зосередження живої сили та складу боєприпасів ворога.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, ЗСУ, літаки РФ, українські військові
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