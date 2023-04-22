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Общество
Юля Захарченко, редактор ленты

В Энергодаре ФСБ усиливает давление на украинцев, на ЗАЭС не хватает работников — Генштаб

російські військові
Фото: Минобороны

Российские оккупанты усиливают контрразведывательный режим в Энергодаре Запорожской области. Там увеличено количество патрулей, а на блокпостах начали тщательнее проверять личные документы и осматривать транспортные средства.

Об этом в сводке за 22 апреля сообщает Генеральный штаб ВСУ. Оккупанты ограничили посещение лесных зон, а граждан Украины, которые замечены в этих локациях, работники ФСБ РФ берут на контроль, проверяют их персональные данные.

Представители российских спецслужб организовали скрытое наблюдение за украинцами, которые отказались от получения российского паспорта. В частности, они принимают во внимание источники финансовых доходов этих граждан.

Особенно представителей ФСБ РФ интересует, каким образом происходит перечисление денег с территории подконтрольной правительству Украины в ВОТ и каким образом эти средства конвертируются в наличные.

В то же время из-за критической нехватки на Запорожской атомной электростанции квалифицированных работников, которые готовы работать на оккупантов, враг усилил психологическое и физическое давление на украинских работников ЗАЭС.

Оккупанты используют запугивание, угрозы, шантаж и пытки, чтобы принудить украинских специалистов к получению гражданства РФ и подписанию трудовых договоров с российской государственной корпорацией Росатом.

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Источник: Генштаб ВСУ
АЕС, Война в Украине, Енергодар, Запорожская область
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