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Юля Захарченко, редакторка стрічки

В Енергодарі ФСБ посилює тиск на українців, на ЗАЕС не вистачає працівників – Генштаб

російські військові
Фото: Міноборони

Російські окупанти посилюють контррозвідувальний режим в Енергодарі Запорізької області. Там збільшено кількість патрулів, а на блокпостах почали  прискіпливіше перевіряти особисті документи та оглядати транспортні засоби.

Про це у зведенні за 22 квітня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Окупанти обмежили відвідування лісових зон, а громадян України, яких помічено в цих локаціях, працівники ФСБ РФ беруть на контроль, перевіряють їхні персональні дані.

Представники російських спецслужб організували приховане спостереження за українцями, які відмовились від отримання російського паспорта. Зокрема, вони беруть до уваги джерела фінансових доходів цих громадян.

Особливо представників ФСБ РФ цікавить, яким чином відбувається перерахунок грошей з території підконтрольної уряду України до ТОТ та яким чином ці кошти конвертуються у готівку.

Водночас через критичну нестачу на Запорізькій атомній електростанції кваліфікованих працівників, які готові працювати на окупантів, ворог посилив психологічний та фізичний тиск на українських працівників ЗАЕС.

Окупанти використовують залякування, погрози, шантаж та тортури, щоб примусити українських фахівців до отримання громадянства РФ та підписання трудових договорів з російською державною корпорацією Росатом.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
АЕС, Війна в Україні, Енергодар, Запорізька область
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