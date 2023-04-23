Водополье идет на спад: уровень воды в Днепре в Киеве снизился на 5 см

Уровень воды в Днепре в Киеве снизился на 5 см, паводок идет на спад. Аварийных подтоплений по городу не зафиксировано.

Об этом сообщают в КГВА.

– По состоянию на 10:00 23.04.2023 уровень воды в Днепре в Киеве возле моста Метро составляет 9 303 см. Этот показатель на 5 см меньше, чем вчера. Всю неделю половодье идет на спад, – говорится в сообщении.

Отмечается, что еще удерживается подтопление пойменных территорий и низких участков садово-дачной застройки, приусадебных участков. Аварийных подтоплений по городу Киеву не зафиксировано.

Напомним, накануне в Киеве из-за повышения уровня воды в Днепре подтопило некоторые районы столицы, в частности Русановскую набережную в Днепровском районе и Никольскую Слободку на левом берегу.

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