Водопілля йде на спад: Рівень води у Дніпрі у Києві знизився на 5 см

Рівень води у Дніпрі у Києві знизився на 5 см, паводок йде на спад. Аварійних підтоплень по місту не зафіксовано.

Про це повідомляють у КМВА.

– Станом на 10:00 23.04.2023 рівень води у Дніпрі у Києві біля моста Метро становить 9 303 см. Цей показник на 5 см менше ніж учора. Весь тиждень водопілля йде на спад, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ще утримується підтоплення заплавних територій та низьких ділянок садово-дачної забудови, присадибних ділянок. Аварійних підтоплень по місту Києву не зафіксовано.

Нагадаємо, напередодні у Києві через підвищення рівня води у Дніпрі підтопило деякі райони столиці, зокрема Русанівську набережну в Дніпровському районі та Микільській Слобідці на лівому березі.

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