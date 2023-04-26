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Общество
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Стая беспилотников сможет прорвать ПВО Москвы на 9 мая – Владимир Яценко

дрон
Фото: Pexels

Стая беспилотников сможет прорвать противовоздушную оборону, защищающую парад в Москве на 9 мая. 

Об этом в интервью Фокусу рассказал соучредитель monobank и производитель дронов Довбуш Т10 Владимир Яценко, который в начале апреля пообещал вознаграждение в размере 20 млн грн разработчику БпЛА, чей аппарат сможет приземлиться 9 мая на Красной площади в Москве.

Владимир Яценко отметил, что акция 9 мая может быть успешной как раз благодаря количеству дронов, которые запустят в направлении столицы страны-агрессора.

— Есть такая украинская пословица вместе и отца легче побить. Сегодня соревнование “ПВО БпЛА” такое, что стая из 20 беспилотников может прорвать любую систему противовоздушной обороны, и мы это видим на примере тех же Шахидов, которые, по сути, достаточно примитивны, но из-за своего  количества прорываются даже через современные ПВО.

Панцирь, как и другие системы ПРО, может быть эффективным для нескольких БпЛА, но не сможет остановить стаю беспилотников. 30-50 дронов прорвут любой Панцирь, даже если это будет не один, а три-четыре комплекса, прикрывающие Красную площадь, — рассказал Владимир Яценко.

По его словам, конкурс заинтересовал многих украинских производителей БпЛА, но точное количество тех, кто уже готов принять участие в акции 9 мая, Яценко не называет.

При этом собеседник Фокуса подчеркивает, что даже российские разработчики дронов хотели бы посоревноваться за премиальные деньги.

— Общая сумма премии существенная и нашла отклик даже среди российских авиамоделистов. Для них расстояние до Красной площади может быть меньше, но риск попасть в ФСБ на порядок больше, — отметил Владимир Яценко.

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9 Травня, Безпілотники, Война в Украине
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