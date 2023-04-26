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Суспільство
Владислава Ткаченко, редакторка стрічки

Зграя безпілотників зможе прорвати ППО Москви на 9 травня – Володимир Яценко

дрон
Фото: Pexels

Зграя безпілотників зможе прорвати протиповітряну оборону, яка захищатиме парад у Москві на 9 травня.

Про це в інтерв’ю Фокусу розповів співзасновник monobank та виробник дронів Довбуш Т10 Володимир Яценко, який на початку квітня пообіцяв винагороду у розмірі 20 млн грн розробнику БпЛА, чий апарат зможе приземлитися 9 травня на Червоній площі в Москві.

Володимир Яценко зазначив, що акція 9 травня може бути успішною саме завдяки кількості дронів, які запустять у напрямку столиці країни-агресора.

– Є таке українське прислів’я — гуртом і батька легше бити. Сьогодні змагання “ППО БпЛА” таке, що зграя з 20 безпілотників може прорвати будь-яку систему протиповітряної оборони, і ми це бачимо на прикладі тих самих Шахедів, які, по суті, доволі примітивні, але завдяки кількості прориваються навіть через сучасні системи ППО.

Панцир, як і інші системи ПРО, може бути ефективним для декількох БпЛА, але не зможе зупинити зграю безпілотників. 30-50 дронів прорвуть будь-який Панцир, навіть якщо це буде не один, а три-чотири комплекси, що прикривають Червону площу, – розповів Володимир Яценко. 

За його словами, конкурс зацікавив багатьох українських виробників БпЛА, але точної кількості тих, хто вже готовий взяти участь в акції 9 травня, Яценко не називає.

Водночас співрозмовник Фокуса зауважує, що навіть російські розробники дронів хотіли б позмагатись за преміальні гроші.

– Загальна сума премії суттєва і знайшла відгук навіть серед російських авіамоделістів. Для них відстань до Червоної площі може бути меншою, але ризик потрапити до ФСБ на порядок більший, – зазначив Володимир Яценко.

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9 Травня, Безпілотники, Війна в Україні
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