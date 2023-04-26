Украинские выпускники в 2023 году будут сдавать национальный мультипредметный тест – как альтернативу ВНО. Именно по результатам этого теста абитуриенты будут поступать в вузы.

В 2023 году НМТ состоится в один день, а в рамках теста предусмотрены два обязательных предмета — украинский язык и математика.

Поступающим с гуманитарным типом мышления сдавать математику будет не легко, ведь для того, чтобы набрать высокий балл, нужно иметь заинтересованность к предмету и аналитически мыслить.

Если вам не нравится учить математику, после прохождения НМТ стоит поступить на специальность, где она не понадобится.

Факты ICTV подготовили список актуальных профессий 2023, где не нужно изучать математику в университете.

Международные отношения

Это сочетание экономических, правовых, политических и социальных наук. Международные отношения считаются одной из самых престижных специальностей, но для поступления также необходимо хорошо владеть иностранным языком.

Стоит быть готовым к тому, что на факультете международных отношений в блоке общих предметов вы будете изучать:

право;

экономику;

статистику;

наука о государстве;

демографию и тому подобное.

Поэтому если вы совсем хотите отойти от математики, стоит рассмотреть другие варианты.

Журналистика

Эта специальность подойдет для тех, кто хочет освещать новости и любит делиться своими мыслями с другими. Здесь вы будете изучать гуманитарные дисциплины, в том числе:

массовая коммуникация и информация;

медиаправо;

основы журналистики, журналистская этика, журналистика;

история украинской журналистики, история зарубежной журналистики;

международная журналистика;

медиабезопасность;

проблематика СМИ и тому подобное.

Журналистика — профессия для гуманитариев, поскольку вы погрузитесь в мир креативного мышления, написания текстов, съемки сюжетов.

Сценическое/музыкальное искусство и хореография

Это направление для творческих личностей. Именно поэтому обязательным условием поступления является специальный конкурс, во время которого надо продемонстрировать свои умения и навыки.

Здесь вы будете изучать:

историю становления развития хореографического искусства;

анатомо-физиологические механизмы строения организма человека в соответствии с хореографической деятельностью;

специфические особенности осуществления профессиональной деятельности хореографа;

теоретическое наследие известных хореографов;

драматическую и балетную режиссуру;

основы композиции и импровизации;

закономерности психического развития творческой личности на каждом этапе создания музыкального и хореографического произведения и многое другое.

Если вас заинтересовало это направление образования, будьте уверены, что здесь вы точно не будете изучать математику!

Филология и лингвистика

Это довольно похожие между собой направления, которые основываются на изучении языков. Основными предметами для изучения в университете здесь являются украинский и иностранный языки, а также история Украины.

Это самые популярные специальности в Украине, поэтому получить образование лингвиста или филолога можно во многих учебных заведениях.

Во время обучения в вузе вы погрузитесь в мир изучения различных языков и историй, будете читать много книг и анализировать языкознание.

Психология

Это специальность подойдет тем, кто любит помогать людям и искать корень любой проблемы. Изучая психологию в университете, вы будете посещать очень интересные и полезные дисциплины, например:

Возрастная и педагогическая психология;

Гендерная психология;

Экономическая психология;

История психологии;

Конфликтология;

Политическая психология;

Психологическое консультирование и многое другое.

Дизайн

Эта специальность подойдет для творческих личностей, которые любят создавать новое, рисовать и проектировать.

Будущие дизайнеры в вузе освоят живопись с основами цветоведения, дизайн-проектирование, композицию и макетирование, основы проектной графики, историю искусства и проектную графику.

Если вы хотите окунуться в мир искусства разных эпох и направлений и процесс дизайнерского проектирования, эта специальность точно для вас!

Но обратите внимание, что во время обучения вам нужно будет уделять время рисованию и графике.

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