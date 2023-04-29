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Общество
Марта Бондаренко, редактор ленты

Грабят людей и обыскивают жилье: в Луганской и Херсонской областях оккупанты терроризируют население

Грабят людей и обыскивают жилье: в Луганской и Херсонской областях оккупанты терроризируют население
Фото: Getty Images

В четырех населенных пунктах временно захваченной территории Херсонской области российские захватчики проводят массовые обыски жилья людей.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Оккупанты терроризируют жителей населенных пунктов Малоалександровка, Новониколаевка, Скадовск и Лазурное: проводят массовые обыски жилых помещений и проверку телефонов.

Основное внимание уделяют тем, кто имеет SIM-карты украинских операторов.

А в населенном пункте Боково-Хрустальное Луганской области российские военные грабят дома местных жителей.

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російські окупанти

Ранее в Центре нацсопротивления сообщили, что российские захватчики заставляют жителей временно оккупированной части Херсонской области получать российские паспорта, и ставят перед выбором получать жилье или нет.

Источник: Генштаб ВСУ
Армия России, Война в Украине, Луганская область, Обыски, Ограбление, Російська агресія, Херсонская область
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