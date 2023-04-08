Обещают жилье в России: оккупанты пытаются принудительно паспортизировать жителей Херсонщины — ЦНС
Россияне заставляют жителей временно оккупированной части Херсонской области получать российские паспорта, ставя перед выбором получать жилье или нет.
Об этом говорится в сообщении Центра национального сопротивления.
— Враг продолжает пытаться выполнить план по принудительной паспортизации жителей временно захваченных регионов. В частности применяется новый инструмент побуждения населения к получению российских паспортов — выдачу государственных жилищных сертификатов, предназначенных для приобретения жилья на территории РФ, — говорится в сообщении.
Информационная кампания, специально развернутая для паспортизации украинцев, отмечает, что жители Херсонщины должны заключить соглашение для заселения в новые квартиры в других регионах Российской Федерации. Сумма указанных сертификатов должна покрыть стоимость жилья в Ставрополе или Краснодаре.
— Заметим, что темпы паспортизации низкие и даже такая агитация не помогает выполнить план, который поставила перед коллаборационистами РФ, — говорится в сообщении.
Перед этим в Генштабе ВСУ сообщали, что в Запорожье и Херсонской области оккупанты предупреждают население о начале принудительной эвакуации с конца апреля.
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