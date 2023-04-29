Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Грабують людей та обшукують житло: на Луганщині та Херсонщині окупанти тероризують населення
У чотирьох населених пунктах тимчасово захопленої території Херсонської області російські загарбники проводять масові обшуки житла людей.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Окупанти тероризують жителів населених пунктів Малоолександрівка, Новомиколаївка, Скадовськ та Лазурне: проводять масові обшуки жилих приміщень та перевірку телефонів.
Основну увагу приділяють тим, хто має SIM-карти українських операторів.
А в населеному пункті Боково-Хрустальне Луганської області російські військові грабують оселі місцевих жителів.
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Раніше у Центрі нацспротиву повідомили, що російські загарбники змушують жителів тимчасово окупованої частини Херсонщини отримувати російські паспорти, і ставлять перед вибором отримувати житло, чи ні.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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