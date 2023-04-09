РФ усиливает контрразведывательный и полицейский режимы на оккупированных территориях — Генштаб

Апрель, 09 в 7:24

Российские захватчики продолжают усиливать контрразведывательный и полицейский режимы на временно оккупированной территории Херсонской области.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

В частности, в Горностаевском районе продолжаются рейдовые мероприятия по проверке личных телефонов у местного населения на наличие фото- и видеоматериалов, а также “запрещенного” контента.

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Указано, что во время таких проверок оккупанты фиксируют персональные данные местных жителей, выборочно обыскивают их дома.

Ранее в Центре нацсопротивления сообщили, что россияне заставляют жителей временно оккупированной части Херсонской области получать российские паспорта, ставя перед выбором получать жилье или нет.