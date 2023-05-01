Войска РФ атаковали Херсон и Кизомыс: есть раненый, спасатели тушат пожары

Российские войска атаковали город Херсон и село Кизомыс Белозерской общины. Из-за обстрелов горят частные дома, на местах ударов работают спасатели.

Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация. По данным ОВА, известно по меньшей мере об одном пострадавшем: 30-летний мужчина получил ранение руки, его госпитализировали в медицинское учреждение.

По предварительным данным, оккупанты обстреляли город со ствольной артиллерии, а село Кизомыс атаковали двумя управляемыми авиабомбами.

— Враг продолжает обстреливать город! Оставайтесь в укрытиях или воспользуйтесь правилом двух стен, — отмечают в Херсонской ОГА.

По данным военной администрации, армия РФ продолжает наносить удары по Херсонской области. Информация о пострадавших и объемах разрушений уточняется.

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