В 2023 году НМТ будет содержать три блока задач, два из которых обязательны, а третий – по выбору поступающего.

Обязательными учебными предметами будут украинский язык и математика, а на выбор – история Украины, один из иностранных языков (английский, немецкий, французский или испанский), биология, химия и физика. График НМТ 2023: когда пройдет тестирование – читайте в материале.

НМТ 2023: что известно

Как отмечается на сайте Украинского центра оценки качества образования, предмет, тестирование по которому поступающий будет желать пройти на выбор, нужно отмечать при регистрации для участия в НМТ.

Уже известно, что НМТ будет проходить в один день. Тестирование будет продолжаться 180 минут, а значит, на каждый блок отведут по 60 минут.

Участники смогут самостоятельно распределять свое время, поэтому те, кто быстрее выполнит задание по украинскому языку или математике, смогут дольше поработать над блоком по предмету по выбору.

Когда заканчивается регистрация на НМТ 2023

Регистрация для участия в основной сессии НМТ будет проходить с 3 апреля по 3 мая 2023 года. До 7 мая 2023 года зарегистрированный участник сможет в персональном кабинете внести изменения (выбрать другой предмет дополнительного блока или изменить населенный пункт в Украине или за рубежом, в котором он желает пройти НМТ).

В дополнительный период, который продлится с 5 по 12 июня, могут зарегистрироваться лица, которые не смогли по уважительным причинам зарегистрироваться для прохождения НМТ во время основного периода регистрации или регистрировались в основной период регистрации, но которым было отказано в регистрации для участия.

Не позднее чем за 10 дней до начала проведения основной сессии НМТ для зарегистрированных участников будет возможность скачать со своих персональных страниц приглашения, где будет указана дата, время и место проведения НМТ.

Участники же дополнительной сессии НМТ смогут узнать о дате, времени и месте проведения тестирования не позднее чем за три дня до проведения дополнительной сессии НМТ.

Когда проводят тестирование НМТ 2023

Экзамены будут сдавать в две сессии:

основная: 5 июня – 23 июня;

дополнительная: 11-24 июля.

Когда будут известны результаты НМТ 2023

Результаты основной сессии НМТ по шкале 100-200 баллов будут размещены в личных кабинетах участников тестирования до 28 июня 2023 года, а дополнительной сессии – до 29 июля 2023.

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