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Юля Захарченко, редактор ленты

По-другому воевать они там не могут: Маляр о тактике россиян в уличных боях

Ганна Маляр
Фото: Минобороны

Российские войска пытаются захватить Бахмут и Марьинку Донецкой области, однако оккупанты проигрывают воинам Вооруженных сил Украины в уличных боях.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. По ее словам, ВСУ должны концентрировать возле этих населенных пунктов силы, чтобы отбивать атаки врага.

— В Бахмуте, как вы знаете, продолжаются горячие бои. Собственно, если смотреть на всю линию восточного фронта, то враг концентрирует основные усилия в Бахмуте и Марьинке. Он пытается захватить именно эти два населенных пункта. Мы должны в ответ концентрировать там все силы, чтобы остановить врага, — утверждает заместитель главы МО.

Маляр подчеркнула, что страна-агрессор пытается выискивать позиции ВСУ путем захвата многоэтажек или других зданий, поскольку не может иначе воевать.

— Если говорить по состоянию на сейчас, то агрессор делает в основном акцент на том, чтобы захватить многоэтажные дома и сооружения, чтобы уничтожить позиции наших Вооруженных сил, которые там находятся. Он пытается вытеснять наши войска. По-другому воевать они там не могут, потому что проигрывают в уличных боях, — отмечает замминистра.

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По-другому воевать они там не могут: Маляр о тактике россиян в уличных боях

Бахмут, Война в Украине, Война на Донбассе, Ганна Маляр, Донецкая область, ВСУ, Міноборони України, Мар'їнка
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