По-іншому воювати вони там не можуть: Маляр про тактику росіян у вуличних боях

Російські війська намагаються захопити Бахмут і Мар’їнку Донецької області, проте окупанти програють воїнам Збройних сил України у вуличних боях.

Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. За її словами, ЗСУ мають концентрувати біля цих населених пунктів сили, щоб відбивати атаки ворога.

– У Бахмуті, ви знаєте, тривають гарячі бої. Власне, якщо дивитися на всю лінію східного фронту, то ворог концентрує основні зусилля в Бахмуті та Мар’їнці. Він намагається захопити саме ці два населені пункти. Ми повинні у відповідь концентрувати там усі сили, щоб зупинити ворога, – стверджує заступниця очільника МО.

Маляр наголосила, що країна-агресор намагається вишукувати позиції ЗСУ шляхом захоплення багатоповерхівок чи інших будівель, оскільки не може інакше воювати.

– Якщо говорити станом на цю мить, то агресор робить здебільшого акцент на тому, щоб захопити багатоповерхові будинки та споруди, щоби знищити позиції наших Збройних сил, які там перебувають. Він намагається витісняти наші війська. По-іншому воювати вони там не можуть, бо програють у вуличних боях, – зауважує заступниця міністра.

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