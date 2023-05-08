УПЦ МП сприяла російській агресії – так вважають більшість українців

Понад 50% українців вважають, що релігійна організація УПЦ МП своєю діяльністю сприяла повномасштабному вторгненню Росії в Україну.

Про це свідчать результати опитування, проведеного фондом Демократичні ініціативи ім. І. Кучеріва та Центром Разумкова.

У березні, коли українське суспільство виступило проти діяльності УПЦ МП, а Мінкульт закликав Свято-Успенський монастир УПЦ МП звільнити територію Києво-Печерської лаври, понад 50% респондентів по всій Україні висловилися, що діяльність московського патріархату є чинником, який сприяв російському вторгненню.

Серед опитаних 18%, залежно від регіону, не погодилися з цим твердженням.

Найбільше прихильників цієї тези серед жителів західної частини України: 60% погодилися, що діяльність УПЦ МП сприяла агресії РФ проти України. У центральній частині повністю згодні 35%, у східній – 31%, а на Півдні – 27%.

Опитування було проведено 23-30 березня 2023 року. У ньому взяли участь 2017 респондентів віком від 18 років з усіх регіонів України, окрім АР Крим, Донецької та Луганської областей, а також тимчасово окупованих населених пунктів Запорізької, Миколаївської, Харківської, Херсонської областей.

Джерело: Фонд Демократичні ініціативи імені І.Кучеріва

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.