УПЦ МП сприяла російській агресії – так вважають більшість українців
Понад 50% українців вважають, що релігійна організація УПЦ МП своєю діяльністю сприяла повномасштабному вторгненню Росії в Україну.
Про це свідчать результати опитування, проведеного фондом Демократичні ініціативи ім. І. Кучеріва та Центром Разумкова.
У березні, коли українське суспільство виступило проти діяльності УПЦ МП, а Мінкульт закликав Свято-Успенський монастир УПЦ МП звільнити територію Києво-Печерської лаври, понад 50% респондентів по всій Україні висловилися, що діяльність московського патріархату є чинником, який сприяв російському вторгненню.
Серед опитаних 18%, залежно від регіону, не погодилися з цим твердженням.
Найбільше прихильників цієї тези серед жителів західної частини України: 60% погодилися, що діяльність УПЦ МП сприяла агресії РФ проти України. У центральній частині повністю згодні 35%, у східній – 31%, а на Півдні – 27%.
Опитування було проведено 23-30 березня 2023 року. У ньому взяли участь 2017 респондентів віком від 18 років з усіх регіонів України, окрім АР Крим, Донецької та Луганської областей, а також тимчасово окупованих населених пунктів Запорізької, Миколаївської, Харківської, Херсонської областей.
Джерело: Фонд Демократичні ініціативи імені І.Кучеріва
Гуляйполе відважно не кориться окупантам, хоч ті щодня підступно й хаотично гатять по ньому з артилерії та авіації. Там уже не лишилося уцілілих будинків, натомість ще мешкає кілька тисяч відчайдухів, які з різних причин воліють не їхати з містечка, хоч світла та водопостачання немає більше року.Андрій Почтєв, Тетяна Висоцька