Особый момент: Залужный появился на свадьбе украинцев и поздравил их с праздником

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный неожиданно посетил свадьбу влюбленных украинцев Максима Алексеева и Екатерины Полищук.

Кадры с праздничной церемонии, на которой был лично Залужный, опубликовал муж Алексеев в своих социальных сетях. Он поделился, что мечтал об особом моменте, который осуществит особенный человек.

— И это получилось: Валерий Федорович согласился. Теперь у истоков нашей семьи стоит легендарный человек, который является примером лично для меня и, я уверен, для всех остальных. А теперь и для нашей семьи. Поэтому очень благодарны, Валерий Залужный, за то, что согласились и сделали этот момент по-настоящему невероятным, — отметил он.

Максим Алексеев отметил, что церемония состоялась гораздо раньше. Он поделился, что это старт новой фантастической истории, для которой он готов сделать все.

Фото: Максим Алексеев

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