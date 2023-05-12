Особый момент: Залужный появился на свадьбе украинцев и поздравил их с праздником
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный неожиданно посетил свадьбу влюбленных украинцев Максима Алексеева и Екатерины Полищук.
Кадры с праздничной церемонии, на которой был лично Залужный, опубликовал муж Алексеев в своих социальных сетях. Он поделился, что мечтал об особом моменте, который осуществит особенный человек.
— И это получилось: Валерий Федорович согласился. Теперь у истоков нашей семьи стоит легендарный человек, который является примером лично для меня и, я уверен, для всех остальных. А теперь и для нашей семьи. Поэтому очень благодарны, Валерий Залужный, за то, что согласились и сделали этот момент по-настоящему невероятным, — отметил он.
Максим Алексеев отметил, что церемония состоялась гораздо раньше. Он поделился, что это старт новой фантастической истории, для которой он готов сделать все.
Фото: Максим Алексеев
Корректируют украинскую артиллерию и первыми помогают пехоте бороться с оккупантами – это все об аэроразведчиках, которые 24/7 держат в небе квадрокоптеры – глаза украинской армии. С помощью этих технологических птичек наши воины не только видят рашистов и днем, и ночью, но и уничтожают их, сбрасывая боеприпасы прямо на головы окупантов.Владислав Круглов