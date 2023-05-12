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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Особливий момент: Залужний з’явився на весіллі українців і привітав їх зі святом

Особливий момент: Залужний з’явився на весіллі українців і привітав їх зі святом

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний неочікувано відвідав весілля закоханих українців Максима Алєксєєва та Катерини Поліщук.

Кадри зі святкової церемонії, на якій був особисто Залужний, опублікував чоловік Алєксєєв у своїх соціальних мережах. Він поділився, що мріяв про особливий момент, який здійснить особлива людина.

– І це вийшло: Валерій Федорович погодився. Тепер у початках нашої сімʼї стоїть легендарна людина, яка є прикладом особисто для мене і, я впевнений, для всіх інших. А тепер і для нашої сімʼї. Тому дуже вдячні, Валерію Залужний, за те, що погодились і зробили цей момент по-справжньому неймовірним, – зазначив він.

Максим Алєксєєв зазначив, що церемонія відбулася набагато раніше. Він поділився, що це старт нової фантастичної історії, для якої він готовий зробити все.

Особливий момент: Залужний з’явився на весіллі українців і привітав їх зі святом

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Фото: Максим Алєксєєв

Валерій Залужний, Весілля, ЗСУ, Сім’я, Українці
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