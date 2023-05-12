Звание Героя Украины будут присваивать по новым правилам — что известно
Согласно указу президента Украины, при Комиссии государственных наград и геральдики при президенте образуется экспертная группа, которая будет осуществлять предварительное рассмотрение представлений о присвоении звания — Герой Украины.
Соответствующий указ Зеленский подписал в пятницу, 12 мая, сообщается на сайте президента.
Комиссия будет сформирована из представителей Минобороны, аппарата главнокомандующего ВСУ, Генштаба ВСУ, командований видов и родов войск, командований оперативно-стратегических группировок войск, МВД, Нацгвардии, ГПСУ, ГСЧС, СБУ, Службы внешней разведки, Госспецсвязи, УГО и ОП.
Кроме того, подготовка материалов на заседание Комиссии и организационное обеспечение ее деятельности, рабочих, экспертных групп Комиссии должно осуществляться Департаментом по вопросам гражданства, помилования, государственных наград ОП.
В случаях, когда уставами и положениями о государственных наградах предусмотрено предварительное рассмотрение представлений о награждении госнаградами экспертными группами Комиссии, материалы вносятся на рассмотрение Комиссии вместе с заключением соответствующей экспертной группы.
Отмечается, что Зеленский принял такое решение, чтобы каждый геройский поступок граждан, участвовавших в обороне Украины, защите безопасности населения и интересов государства, не остался без внимания, был отдельно рассмотрен и отмечен на самом высоком уровне.
– Большое количество обращений и электронных петиций о присвоении тому или иному нашему защитнику звания Герой Украины говорит о том, что этот вопрос требует упорядочения. Поэтому было решено предусмотреть специальный совещательный орган — экспертную группу, – заявил президент Зеленский.
Так, представители экспертной группы будут рассматривать каждый героический поступок отдельно и вносить представление о присвоении госнаград.
– Каждый и каждая из наших героев, кто самоотверженно защищал Украину от российских захватчиков, кто освобождал нашу землю от оккупанта и пожертвовал ради нашей свободы своим здоровьем или жизнью, должен быть достойно отмечен. Мы должны знать имена всех наших героев, – отметил глава государства
Корректируют украинскую артиллерию и первыми помогают пехоте бороться с оккупантами – это все об аэроразведчиках, которые 24/7 держат в небе квадрокоптеры – глаза украинской армии. С помощью этих технологических птичек наши воины не только видят рашистов и днем, и ночью, но и уничтожают их, сбрасывая боеприпасы прямо на головы окупантов.Владислав Круглов