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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Звание Героя Украины будут присваивать по новым правилам — что известно

Герой України
Фото: Офис президента

Согласно указу президента Украины, при Комиссии государственных наград и геральдики при президенте образуется экспертная группа, которая будет осуществлять предварительное рассмотрение представлений о присвоении звания — Герой Украины.

Соответствующий указ Зеленский подписал в пятницу, 12 мая, сообщается на сайте президента.

Комиссия будет сформирована из представителей Минобороны, аппарата главнокомандующего ВСУ, Генштаба ВСУ, командований видов и родов войск, командований оперативно-стратегических группировок войск, МВД, Нацгвардии, ГПСУ, ГСЧС, СБУ, Службы внешней разведки, Госспецсвязи, УГО и ОП.

Кроме того, подготовка материалов на заседание Комиссии и организационное обеспечение ее деятельности, рабочих, экспертных групп Комиссии должно осуществляться Департаментом по вопросам гражданства, помилования, государственных наград ОП.

В случаях, когда уставами и положениями о государственных наградах предусмотрено предварительное рассмотрение представлений о награждении госнаградами экспертными группами Комиссии, материалы вносятся на рассмотрение Комиссии вместе с заключением соответствующей экспертной группы.

Отмечается, что Зеленский принял такое решение, чтобы каждый геройский поступок граждан, участвовавших в обороне Украины, защите безопасности населения и интересов государства, не остался без внимания, был отдельно рассмотрен и отмечен на самом высоком уровне.

– Большое количество обращений и электронных петиций о присвоении тому или иному нашему защитнику звания Герой Украины говорит о том, что этот вопрос требует упорядочения. Поэтому было решено предусмотреть специальный совещательный орган — экспертную группу, – заявил президент Зеленский.

Так, представители экспертной группы будут рассматривать каждый героический поступок отдельно и вносить представление о присвоении госнаград.

– Каждый и каждая из наших героев, кто самоотверженно защищал Украину от российских захватчиков, кто освобождал нашу землю от оккупанта и пожертвовал ради нашей свободы своим здоровьем или жизнью, должен быть достойно отмечен. Мы должны знать имена всех наших героев, – отметил глава государства

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Источник: Офис президента
Президент України
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