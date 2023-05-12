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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Звання Героя України присвоюватимуть за новими правилами – що відомо

Герой України
Фото: Офіс президента

Згідно з указом президента України, при Комісії державних нагород та геральдики при президентові утворюється експертна група, яка буде здійснювати попередній розгляд подань про присвоєння звання – Герой України. 

Відповідний указ Зеленський підписав у п’ятницю, 12 травня, повідомляють на сайті президента. 

Комісія буде сформована з представників Міноборони, апарату головнокомандувача ЗСУ, Генштабу ЗСУ, командувань видів та родів військ, командувань оперативно-стратегічних угруповань військ, МВС, Нацгвардії, ДПСУ, ДСНС, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держспецзв’язку, УДО та ОП.

Окрім того, підготовка матеріалів на засідання Комісії та організаційне забезпечення її діяльності, робочих, експертних груп Комісії має здійснюватися Департаментом з питань громадянства, помилування, державних нагород ОП.

У випадках, коли статутами та положеннями про державні нагороди передбачений попередній розгляд подань про відзначення держнагородами експертними групами Комісії, матеріали вносяться на розгляд Комісії разом з висновком відповідної експертної групи.

Зазначається, що Зеленський ухвалив таке рішення, аби кожен геройський вчинок громадян, що брали участь в обороні України, захисті безпеки населення та інтересів держави, не залишився без уваги, був окремо розглянутий і відзначений на найвищому рівні.

– Велика кількість звернень та електронних петицій щодо присвоєння тому чи іншому нашому захисникові звання Герой України говорить про те, що це питання потребує упорядкування. Тож було вирішено передбачити спеціальний дорадчий орган – експертну групу, – заявив президент Зеленський.

Так, представники експертної групи будуть розглядати кожен героїчний вчинок окремо та вносити подання про присвоєння держнагород.

– Кожен і кожна з наших героїв, хто самовіддано боронив Україну від російських загарбників, хто звільняв нашу землю від окупанта та пожертвував заради нашої свободи своїм здоров’ям чи життям, має бути гідно відзначений. Ми повинні знати імена всіх наших героїв, – зазначив глава держави.

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Джерело: Офіс президента
Президент України
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