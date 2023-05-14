Среди них — разведывательные: в Херсонской области силы ПВО сбили три беспилотника

В Херсонской области украинские военные уничтожили три российских беспилотных летательных аппаратов, запущенных российскими оккупантами для разведки и других целей.

Об этом сообщает служба связей с общественностью Воздушного командования Юг.

Сообщается, что 14 мая в Херсонской области силы и средства противовоздушной обороны уничтожили три российских беспилотника, среди которых два разведывательных Орлан-10 и один ZALA.

По данным Генерального штаба ВСУ, авиация Сил обороны за сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники РФ. В то же время украинские защитники уничтожили три разведывательных дрона, среди них два Орлан-10 и один Supercam.

Подразделения ракетных войск и артиллерии ударили по пункту управления РФ, шести районах сосредоточения живой силы, двух артиллерийских подразделениях на огневых позициях и еще одной важной цели врага.

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