Серед них – розвідувальні: на Херсонщині сили ППО збили три безпілотники

У Херсонській області українські військові знищили три російських безпілотних літальних апаратів, запущених російськими окупантами для розвідування та інших цілей.

Про це повідомляє служба зв’язків з громадськістю Повітряного командування Південь.

Повідомляється, що 14 травня на Херсонщині сили та засоби протиповітряної оборони знищили три російських безпілотники, серед яких двоє розвідувальних Орлан-10 та один ZALA.

За даними Генерального штабу ЗСУ, авіація Сил оборони за добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки РФ. Водночас українські захисники знищили три розвідувальних дрони, серед них два Орлан-10 та один Supercam.

Підрозділи ракетних військ і артилерії вдарили по пункту управління РФ, шести районах зосередження живої сили, двох артилерійських підрозділах на вогневих позиціях та ще одній важливій цілі ворога.

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