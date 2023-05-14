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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

ЗСУ просуваються, за день захоплено понад 10 ворожих позицій на околицях Бахмута – Міноборони

Бахмут
Фото: Depositphotos

Українські військові продовжують рухатися вперед на Бахмутському напрямку в районах передмістя. У самому Бахмуті тривають запеклі бої – ворог зібрав там усі сили та намагається просуватися, знищуючи все на своєму шляху.

Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. За її словами, українські підрозділи за сьогодні захопили понад 10 ворожих позицій на півночі та півдні околиць Бахмута, зачистили значну площу лісового масиву в районі Іванівського.

Водночас українські військові взяли в полон ворожих солдатів з різних частин, всупереч всім обставинам, розповіла заступниця очільника МО України.

– Коли неймовірне – ймовірно. Хто знає реальну обстановку і перебуває зараз там, розуміє всю гостроту ситуації. Це коли 1 м зі складності виконання завдань вартує 10 км. Наші діють на межі надлюдських можливостей. Діють твердо, рішуче і професійно, – запевнила Маляр.

Завдяки продуманому плануванню командування та миттєвій реакції на дії РФ, стійкості та мужності українських воїнів, ворог не може оточити Бахмут та досягти гучної перемоги на цьому напрямку, стверджує Маляр.

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Бахмут, Війна в Україні, Війна на Донбасі, Ганна Маляр, ЗСУ, Міноборони України
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