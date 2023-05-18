Самые горячие бои – за Бахмут и Марьинку: за сутки на Донбассе произошло 17 боевых столкновений

Враг в дальнейшем пытается сосредотачивать основные силы на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За сутки произошло 17 боевых столкновений на указанных участках фронта, самые горячие бои ведутся за Бахмут и Марьинку.

Об этом сообщает в вечерней сводке за 18 мая 2023 года Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

В частности, на Лиманском направлении артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Белогоровка Луганской области, Верхнекаменское и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. В то же время российские войска провели безуспешное наступление в направлении Ивановского.

РФ нанесла авиационные удары в районах Богдановки и Бахмута. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Зализнянское, Орехово-Васильевка, Ивановское, Часов Яр, Белая Гора, Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг совершил наступательные действия в направлении Северного, однако безуспешно.

На Марьинском направлении подразделения Сил обороны Украины отбили многочисленные атаки врага. В то же время РФ продолжает уничтожать населенные пункты вдоль линии соприкосновения, осуществляет артиллерийские обстрелы Красногоровки, Марьинки и Победы Донецкой области.

Источник : Генштаб ВСУ

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