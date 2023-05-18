Найгарячіші бої – за Бахмут і Мар’їнку: за добу на Донбасі відбулося 17 бойових зіткнень

Ворог і надалі намагається зосереджувати основні сили на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За добу відбулося 17 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту, найгарячіші бої ведуться за Бахмут і Мар’їнку.

Про це повідомляє у вечірньому зведенні за 18 травня 2023 року Генеральний штаб Збройних сил України.

Зокрема, на Лиманському напрямку артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Білогорівка Луганської області, Верхньокам’янське та Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. Водночас російські війська провели безуспішний наступ у напрямку Іванівського.

РФ завдала авіаційних ударів в районах Богданівки та Бахмута. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Іванівське, Часів Яр, Біла Гора, Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог здійснив наступальні дії у напрямку Сєверного, однак безуспішно.

На Мар’їнському напрямку підрозділи Сил оборони України відбили численні атаки ворога. Водночас РФ продовжує знищувати населені пункти вздовж лінії зіткнення, здійснює артилерійські обстріли Красногорівки, Мар’їнки та Побєди Донецької області.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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