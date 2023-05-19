Ежемесячные сроки выплат для ВПЛ: когда украинцам ждать начислений

С началом полномасштабной войны миллионы украинцев стали вынужденно перемещенными лицами.

Большинство беженцев оформили статус внутренне перемещенного лица, однако гарантированные государственные средства до сих пор не получили.

Когда приходят деньги для ВПЛ и какие причины задержек — читайте в материале Фактов ICTV.

Процедура перечисления средств

Перечисление бюджетных средств ВПЛ осуществляется Минсоцполитики АО Сбербанк ежемесячно до третьего, 13 и 23 числа на основании реестра внутренне перемещенных лиц для выплаты пособия.

— Если средства не поступили в начале или середине месяца, советуем подождать конца месяца. Средства обязательно зачислятся на вашу карту, — отметили на горячей линии Минсоцполитики.

Перед тем как средства поступят на вашу карту, осуществляется три процесса:

подача заявки — вы делаете это лично через приложение Дія или ЦПАУ;

— вы делаете это лично через приложение Дія или ЦПАУ; формирование и обработка реестров — за это отвечает Минсоцполитики;

— за это отвечает Минсоцполитики; выплата средств — осуществляется банком.

То есть, от вашего банка мало что зависит. Как только Минсоцполитики перечисляет выплаты банкам, банки перечисляют их своим клиентам ВПЛ.

Причины задержки выплат

В Минсоцполитики отмечают, что самой главной причиной задержек являются технические проблемы. То есть все украинцы, которые имеют право на получение выплат, их 100% получат. Просто из-за технических проблем могут происходить определенные задержки.

– Если возникают задержки и выплаты не поступают более месяца – это технические проблемы, которые стоит устранять как можно быстрее, – отмечают в Минсоцполитики.

Если вам длительное время не поступают выплаты, тогда нужно лично обращаться для выяснения причины задержки выплат.

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