Щомісячні терміни виплат для ВПО: коли українцям чекати нарахувань

З початком повномасштабної війни мільйони українців стали вимушено переміщеними особами.

Більшість біженців оформили статус внутрішньо переміщеної особи, проте гарантовані державні кошти досі не отримали.

Коли приходять гроші для ВПО та які причини затримок – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Процедура перерахування коштів

Перерахування бюджетних коштів ВПО здійснюється Мінсоцполітики АТ Ощадбанк щомісяця до третього, 13 і 23 числа на підставі реєстру внутрішньо переміщених осіб для виплати допомоги.

– Якщо кошти не надійшли на початку чи в середині місяця, радимо почекати кінця місяця. Кошти обовʼязково зарахуються на вашу картку, – зазначили на гарячій лінії Мінсоцполітики.

Перед тим як кошти надійдуть на вашу картку, здійснюється три процеси:

подача заявки – ви робите це особисто через додаток Дія або ЦНАП;

– ви робите це особисто через додаток Дія або ЦНАП; формування та опрацювання реєстрів – за це відповідає Мінсоцполітики;

– за це відповідає Мінсоцполітики; виплата коштів – здійснюється вашим банком.

Тобто від вашого банку мало що залежить. Тільки-но Мінсоцполітики перераховує виплати банкам, банки перераховують своїм клієнтам ВПО.

Водночас у Мінсоцполітики зазначили, що з 1 серпня 2023 року виплати допомоги внутрішньо переміщеним особам будуть здійснюватись 15 та 28 числа кожного місяця.

Причини затримки виплат

У Мінсоцполітики зазначають, що найголовнішою причиною затримок є технічні проблеми. Тобто усі українці, які мають право на отримання виплат, їх 100% отримають. Просто через технічні проблеми можуть відбуватися певні затримки.

– Якщо виникають затримки і виплати не надходять понад місяць – це технічні проблеми, які варто усувати якнайшвидше, – зазначають в Мінсоцполітики.

Якщо вам тривалий час не надходять виплати, тоді потрібно особисто звертатися для зʼясування причини затримки виплат.

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