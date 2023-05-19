Защита от атак, ремонты сетей и энергообъектов: правительство утвердило план подготовки к следующей зиме

Правительство утвердило план подготовки к осенне-зимнему периоду, решение о создании штаба по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса к следующей зиме.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства сегодня, 19 мая.

— Наша цель — обезопасить себя от российских атак. Продолжаются интенсивные ремонты сетей и энергетических объектов. Не просто ремонтируем, а модернизируем. Ежедневно становимся сильнее, — подчеркнул он.

Шмыгаль отметил, что в то же время установлен алгоритм прохождения процедур для начала ремонта энергообъектов.

— Речь идет о взаимодействии операторов критической инфраструктуры, министерств, Агентства восстановления и ОВА. Все будет происходить быстро, чтобы успеть к следующему осенне-зимнему периоду, — рассказал премьер-министр.

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