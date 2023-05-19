Захист від атак, ремонти мереж і енергооб’єктів: уряд затвердив план підготовки до наступної зими

Уряд затвердив план підготовки до осінньо-зимового періоду, рішення про створення штабу з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу до наступної зими.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду сьогодні, 19 травня.

– Наша мета – убезпечитися від російських атак. Тривають інтенсивні ремонти мереж та енергетичних об’єктів. Не просто ремонтуємо, а модернізуємо. Щодня стаємо сильнішими, – наголосив він.

Шмигаль зазначив, що водночас встановлено алгоритм проходження процедур для початку ремонту енергооб’єктів.

– Йдеться про взаємодію операторів критичної інфраструктури, міністерств, Агентства відновлення та ОВА. Все відбуватиметься швидко, щоб встигнути до наступного осінньо-зимового періоду, – розповів прем’єр-міністр.

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