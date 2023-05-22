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Общество
Юлия Захарченко, редактор ленты

Во Львовской области могут снова отключать электричество: когда и почему

Во Львовской области могут снова отключать электричество: когда и почему
Фото: Pexels

Во Львовской области могут снова ввести ограничения в поставках электроэнергии и графики отключения света летом. Это связано с ремонтными работами, которые позволят подготовиться к следующему отопительному сезону.

Об этом сообщает Львовская областная военная администрация. По данным ОВА, из-за ремонтных работ на летний период может возникнуть дефицит мощности в энергосистеме, поэтому может появиться необходимость внедрения графиков.

В частности, в зависимости от дефицита, могут применять различные типы ограничений: как к юридическим лицам, так и для всех потребителей. Также возможны к применению графики аварийных отключений и специальные графики аварийных отключений, отмечают в ОВА.

Предварительно, по данным Львовоблэнерго, дефицит мощностей прогнозируется вечером, точнее с 18:00 до 23:00. В это время необходимо разумно использовать электроэнергию, ограничить использование энергоемких приборов и наружную рекламу.

Сейчас специалисты Львовоблэнерго уже наработали изменения в графики почасовых отключений, которые в ближайшее время опубликуют на сайте компании. Ремонтные работы на энергообъектах продлятся до октября.

Сейчас почасовых отключений нет, энергосистема работает с нормальным балансом мощности. Однако вскоре могут ввести графики отключения света во Львовской области.

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відключення світла, Електрика, Энергетика, Львовская область
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