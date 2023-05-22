У Львівській області можуть знову відключати електрику: коли та чому

У Львівській області можуть знову запровадити обмеження в постачанні електроенергії та графіки відключення світла влітку. Це пов’язано з ремонтними роботами, які дозволять підготуватися до наступного опалювального сезону.

Про це повідомляє Львівська обласна військова адміністрація. За даними ОВА, через ремонтні роботи на літній період може виникнути дефіцит потужності в енергосистемі, тому може з’явитися необхідність впровадження графіків.

Зокрема, залежно від дефіциту, можуть застосовувати різні типи обмежень: як до юридичних осіб, так і для всіх споживачів. Також можливі до застосування графіки аварійних відключень та спеціальні графіки аварійних відключень, зазначають в ОВА.

Попередньо, за даними Львівобленерго, дефіцит потужностей прогнозується ввечері, точніше з 18:00 до 23:00. У цей час необхідно розумно використовувати електроенергію, обмежити використання енергоємних приладів та зовнішню рекламу.

Нині фахівці Львівобленерго вже напрацювали зміни до графіків погодинних відключень, які найближчим часом опублікують на сайті компанії. Ремонтні роботи на енергооб’єктах триватимуть до жовтня.

Наразі погодинних відключень немає, енергосистема працює з нормальним балансом потужності. Проте незабаром можуть запровадити графіки відключення світла у Львівській області.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.