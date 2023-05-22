Сбивает ракеты, самолеты и вертолеты: что известно о переносном ракетном комплексе Игла

В Донецкой области вблизи Нью-Йорка украинские защитники сбили вражеский вертолет Ми-24 с помощью ПЗРК Игла. Об этом сообщила 24-я отдельная механизированная бригада имени короля Даниила ОК Запад в Telegram-канале.

Там добавили, что Игла была и остается лучшим средством для негативного приземления вражеских летательных аппаратов.

Что известно о ПЗРК Игла и о его технических характеристиках — смотрите далее в материале Фактов ICTV.

ПЗРК Игла: что это

Это советский переносной зенитно-ракетный комплекс. Предназначен для поражения низко летящих воздушных целей на встречных и погонных курсах.

С Иглы можно сбить ракету, самолет или вертолет. ВСУ систематически доказывают эффективность использования данного ПЗРК.

Переносной комплекс принят на вооружение в 1983 году. Разработка Иглы началась в Коломне в 1971 году.

Главная цель проекта состояла в том, чтобы создать ракету с лучшей устойчивостью к мерам противодействия и более высокой боевой эффективностью, чем комплексы предыдущего поколения типа Стрела.

Игла находится на вооружении армии Украины и России, а с 1994 года экспортируется более чем в 30 государств, в том числе в Болгарию, Боснию и Герцеговину, Вьетнам, Сербию, Словению, Хорватию, Черногорию, Польшу, Германию, Финляндию, Индию, Ирак, Малайзию, Сингапур, Сирию, Южную Корею, Бразилию и Мексику.

ПЗРК Игла считается комплексом ПВО, поскольку может сбивать воздушные цели противника.

ПЗРК Игла имеет несколько модификаций:

Игла-1E (SA-16) — упрощенный вариант ПЗРК. Поступил на вооружение в 1981 году.

— упрощенный вариант ПЗРК. Поступил на вооружение в 1981 году. Игла (SA-18) — базовая модификация.

— базовая модификация. Игла-С(SA-24) — современный ПЗРК с реализацией принципа выстрелил-забыл.

— современный ПЗРК с реализацией принципа выстрелил-забыл. Игла-Д — вариант с разборной пусковой трубой.

— вариант с разборной пусковой трубой. Игла-В — для вооружения наземной техники и вертолетов. Добавлен блок, который обеспечивает возможность совместной эксплуатации двух ЗУР.

— для вооружения наземной техники и вертолетов. Добавлен блок, который обеспечивает возможность совместной эксплуатации двух ЗУР. Игла-Н — применяется новая ЗУР, с более мощной БЧ, увеличивает вероятность уничтожения целей противника.

— применяется новая ЗУР, с более мощной БЧ, увеличивает вероятность уничтожения целей противника. Игла-1М — модификации украинского производства ПЗРК Игла и Игла-1Е с доработанной ГСН ракеты (увеличены помехозащищенность и дальность).

Игла способен уничтожить все типы самолетов и вертолетов, а также небольшие воздушные цели типа крылатых ракет. Комплекс может работать в любое время суток при визуальной видимости цели.

Ракеты, выпущенные из комплекса, могут лететь навстречу цели или догонять ее.

Применение в Украине

В 2014 году российская диверсионная группа ЧВК Вагнер сбила украинский самолет Ил-76 в Луганском аэропорту, используя ПЗРК Игла.

4 марта 2022 года в боях за Чернигов на окраинах города с помощью ПЗРК Игла-1 капитан ВСУ сбил новейший российский многоцелевой сверхманевренный истребитель четвертого поколения Су-35 (стоимость которого $40-65 млн).

В начале июля 2022 года украинским военным удалось сбить российскую ракету Х-22, что, вероятно, летела на Киев.

В сентябре 2022 года вражеский бомбардировщик СУ-34 сбили воины ССО Украины Иглой в одном из районов выполнения задач.

10 октября 2022 года ситуация повторилась — боец ВСУ сбил российскую крылатую ракету из ПЗРК Игла.

На видео видно, как пара украинских солдат в поле сбивает ракету. Один из них помогал оператору ПЗРК, говоря о приближении крылатой ракеты.

После ее пролета над военными боец, которого автор ролика называл Ваней, нацелился на нее и поразил.

Также командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что за два дня (10-11 октября 2022 года) военный зенитной ракетной бригады имени гетмана Пилипа Орлика по имени Ярослав сбил четыре крылатых ракеты ПЗРК Игла.

— За два дня массированного ракетного обстрела 10 и 11 октября Ярослав уничтожил четыре крылатые ракеты оккупантов меткими выстрелами из ПЗРК Игла. Он – воин зенитной ракетной бригады имени гетмана Пилипа Орлика воздушного командования Юг, – говорится в сообщении.

Во время ночной атаки на столицу 9 мая гвардеец захватил цель и совершил пуск из ПЗРК Игла. В результате чего удалось сбить вражескую крылатую ракету Х-55.

Части сбитой ракеты обнаружили на территории населенного пункта в одном из районов области.

22 мая военные 24 отдельной механизированной бригады имени короля Даниила в районе поселка Нью-Йорк Донецкой области уничтожили из ПЗРК Игла вражеский вертолет Ми-24, известный также как Крокодил.

Характеристики ПЗРК Игла

Вес — 10,8 кг.

Длина — 1,574 м.

Диаметр — 72 мм.

Боеголовка — 1,17 кг с 390 г взрывчатки.

Механизм детонации — контактные и затрагивающие детонаторы.

Двигатель — твердотопливный ракетный двигатель.

Операционная дальность — 5,2 км.

Высота — 3,5 км.

Скорость максимальная 800 м/с.

Система наведения — двухцветная инфракрасная.

Стоимость пуска ракеты может быть несколько тысяч долларов, когда стоимость одной ракеты может составлять десятки миллионов долларов, в зависимости от типа сбитой цели.

По состоянию на 2003 год, один комплекс Игла стоил около $60-80 тыс.

Фото: Нацгвардия

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