Регистрация места жительства: как получить выписку к паспорту
ID-карта — современный вариант украинского бумажного паспорта. ІD-документ облегчает взаимодействие граждан с государственными органами, ведь не требует собирать разнообразные справки для получения услуг.
ID-паспорт имеет лишь один недостаток — в нем не указывается место вашего жительства. Из-за этого владельцам ID-карт приходится иметь с собой бумажную выписку к паспорту о месте жительства.
Выписка понадобится вам для подтверждения места жительства везде, где это будет необходимо (например, в банке, для устройства ребенка в школу или садик, во время оформления брака или чтобы встать на воинский учет и т.д.).
Как получить выписку к паспорту о месте жительства, читайте в материале Фактов ICTV.
Получаем выписку к паспорту 2023
Если вам понадобилась выписка о месте жительства, получить ее можно двумя способами — онлайн или офлайн.
Как получить услугу офлайн
Вам необходимо обратиться в ЦПАУ по вашему адресу проживания. Возьмите с собой паспорт и другие документы, удостоверяющие личность.
Как получить услугу онлайн
Для этого нужно воспользоваться государственным порталом Дія. Услуга бесплатная.
- Перейдите по ссылке и нажмите Получить выписку.
- Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь в личном кабинете.
- Проверьте информацию о себе и своем месте жительства. Если все верно, нажимайте Продолжить.
- Выберите, для кого вы хотите получить выписку: для себя или ребенка.
- Если заказываете выписку для своего ребенка, укажите серию и номер свидетельства о рождении малыша.
- Далее ваш запрос отправится в обработку.
- Когда выписка к паспорту будет готова, вы получите уведомление на имейл и в личном кабинете.
- Скачать выписку можно из раздела Полученные документы в личном кабинете.
Каждая выписка содержит уникальный номер и QR-код. Поэтому, чтобы проверить, действительна ли ваша выписка, достаточно воспользоваться камерой смартфона.