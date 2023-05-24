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Регистрация места жительства: как получить выписку к паспорту

Регистрация места жительства: как получить выписку к паспорту
Фото: Depositphotos

ID-карта — современный вариант украинского бумажного паспорта. ІD-документ облегчает взаимодействие граждан с государственными органами, ведь не требует собирать разнообразные справки для получения услуг.

ID-паспорт имеет лишь один недостаток — в нем не указывается место вашего жительства. Из-за этого владельцам ID-карт приходится иметь с собой бумажную выписку к паспорту о месте жительства.

Выписка понадобится вам для подтверждения места жительства везде, где это будет необходимо (например, в банке, для устройства ребенка в школу или садик, во время оформления брака или чтобы встать на воинский учет и т.д.).

Как получить выписку к паспорту о месте жительства, читайте в материале Фактов ICTV.

Получаем выписку к паспорту 2023

Если вам понадобилась выписка о месте жительства, получить ее можно двумя способами — онлайн или офлайн.

Как получить услугу офлайн

Вам необходимо обратиться в ЦПАУ по вашему адресу проживания. Возьмите с собой паспорт и другие документы, удостоверяющие личность.

Как получить услугу онлайн

Для этого нужно воспользоваться государственным порталом Дія. Услуга бесплатная.

  1. Перейдите по ссылке и нажмите Получить выписку.
  2. Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь в личном кабинете.
  3. Проверьте информацию о себе и своем месте жительства. Если все верно, нажимайте Продолжить.
  4. Выберите, для кого вы хотите получить выписку: для себя или ребенка.
  5. Если заказываете выписку для своего ребенка, укажите серию и номер свидетельства о рождении малыша.
  6. Далее ваш запрос отправится в обработку.
  7. Когда выписка к паспорту будет готова, вы получите уведомление на имейл и в личном кабинете.
  8. Скачать выписку можно из раздела Полученные документы в личном кабинете.

Каждая выписка содержит уникальный номер и QR-код. Поэтому, чтобы проверить, действительна ли ваша выписка, достаточно воспользоваться камерой смартфона.

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